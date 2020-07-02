***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:12
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
FIB FON PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853961
BIST
12:28116.766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.451,33
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.807
En Düşük
115.746
12:286,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
12:287,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0402
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
12:28390,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 390,61
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,91
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|78.559.183
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.984.989
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.876.658
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|53.187.329
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.669.832
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,19
|2.453.639
|% -4,24
|
|AKMGY
|38,70
|8.988.867
|% -3,06
|
|GARAN
|8,38
|644.277.052
|% 0,96
|
|KRDMD
|3,25
|457.395.045
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,06
|375.268.287
|% 1,98
|
|THYAO
|12,33
|334.777.013
|% 0,24
|
|AFYON
|3,89
|327.478.351
|% 6,28
|
|EKGYO
|2,06
|375.268.287
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,01
|162.854.877
|% 8,60
|
|CEMAS
|1,67
|258.058.558
|% 9,87
|
|KRDMD
|3,25
|457.395.045
|% 0,62
|
|ALBRK
|1,77
|224.649.050
|% 3,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5609
|8,6038
|% 0,51
|
|Frank
|7,2384
|7,2820
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|1,74
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.549
|1,90
|
|Tam
|2.603
|2.615
|2,00
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|0,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,31
|