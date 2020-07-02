***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:15
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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FIT FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853966
BIST
11:07116.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.100,16
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.445
En Düşük
115.746
11:076,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:077,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7398
En Düşük
7,6956
11:07390,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 390,04
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|2.842.642
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|51.437.351
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.255.191
|% 9,92
|
|KRDMA
|4,97
|58.604.426
|% 8,28
|
|NIBAS
|11,39
|5.736.663
|% 8,27
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|ULAS
|5,14
|1.605.630
|% -5,17
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|AKMGY
|38,68
|5.900.067
|% -3,11
|
|GARAN
|8,35
|309.461.523
|% 0,60
|
|KRDMD
|3,28
|290.079.280
|% 1,55
|
|ASELS
|32,96
|226.331.540
|% 0,61
|
|SISE
|5,72
|217.574.905
|% 2,69
|
|THYAO
|12,31
|199.260.148
|% 0,08
|
|KRDMD
|3,28
|290.079.280
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,04
|176.299.437
|% 0,99
|
|ALBRK
|1,77
|122.236.510
|% 3,51
|
|TSKB
|1,31
|89.265.844
|% 2,34
|
|ODAS
|2,57
|128.922.037
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5433
|8,5862
|% 0,30
|
|Frank
|7,2291
|7,2727
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-0,05
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.547
|0,20
|
|Tam
|2.601
|2.613
|0,10
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|0,00
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,47
|
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