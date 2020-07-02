***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:17
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
FPH FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853971
BIST
11:09116.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.100,25
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.445
En Düşük
115.746
11:096,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:097,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7398
En Düşük
7,6956
11:09389,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 389,97
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|2.842.642
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|51.461.229
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.292.960
|% 9,92
|
|NIBAS
|11,39
|5.895.880
|% 8,27
|
|BMELK
|5,81
|100.745
|% 8,19
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|ULAS
|5,17
|1.620.570
|% -4,61
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,37
|313.143.311
|% 0,84
|
|KRDMD
|3,27
|305.825.818
|% 1,24
|
|ASELS
|32,96
|229.186.166
|% 0,61
|
|SISE
|5,74
|220.838.148
|% 3,05
|
|THYAO
|12,31
|204.719.387
|% 0,08
|
|KRDMD
|3,27
|305.825.818
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,05
|178.946.305
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,77
|122.865.943
|% 3,51
|
|TSKB
|1,32
|89.591.882
|% 3,13
|
|DOHOL
|2,20
|116.990.913
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5432
|8,5861
|% 0,30
|
|Frank
|7,2310
|7,2746
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|1,00
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.548
|1,30
|
|Tam
|2.602
|2.615
|1,30
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|0,60
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|0,55
|