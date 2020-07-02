***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
FPE FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853973
BIST
11:09116.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.100,25
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.445
En Düşük
115.746
11:096,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:097,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7398
En Düşük
7,6956
11:09389,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 389,97
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|2.851.966
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|51.559.225
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.293.862
|% 9,92
|
|CMBTN
|71,80
|9.026.827
|% 8,46
|
|BMELK
|5,81
|100.745
|% 8,19
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|ULAS
|5,17
|1.630.158
|% -4,61
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|KRDMD
|3,27
|321.602.723
|% 1,24
|
|GARAN
|8,36
|315.873.636
|% 0,72
|
|ASELS
|32,98
|230.484.034
|% 0,67
|
|SISE
|5,74
|221.148.791
|% 3,05
|
|THYAO
|12,31
|208.055.488
|% 0,08
|
|KRDMD
|3,27
|321.602.723
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,04
|181.247.057
|% 0,99
|
|ALBRK
|1,76
|133.365.655
|% 2,92
|
|TSKB
|1,31
|89.715.216
|% 2,34
|
|DOHOL
|2,21
|117.886.946
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5444
|8,5872
|% 0,32
|
|Frank
|7,2293
|7,2729
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-0,05
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.547
|0,20
|
|Tam
|2.601
|2.613
|0,10
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|0,00
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,47
|