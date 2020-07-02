***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
FFS FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853974
BIST
11:47116.631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 1.316,08
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
11:476,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:477,7488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
11:47390,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 390,35
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,60
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|77.297.778
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.915.991
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.465.266
|% 9,97
|
|VKFYO
|3,99
|4.576.857
|% 9,92
|
|CMENT
|28,00
|17.652.188
|% 9,03
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,19
|1.845.423
|% -4,24
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,40
|550.936.646
|% 1,20
|
|KRDMD
|3,26
|407.905.745
|% 0,93
|
|ASELS
|33,04
|281.985.071
|% 0,85
|
|THYAO
|12,34
|277.264.118
|% 0,33
|
|SISE
|5,75
|251.022.443
|% 3,23
|
|KRDMD
|3,26
|407.905.745
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,05
|189.824.095
|% 1,49
|
|CEMAS
|1,61
|144.290.299
|% 5,92
|
|ALBRK
|1,74
|149.931.891
|% 1,75
|
|TSKB
|1,31
|93.745.190
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5553
|8,5982
|% 0,45
|
|Frank
|7,2347
|7,2783
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|0,65
|
|Altın Gr.
|390
|391
|0,63
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.551
|3,80
|
|Tam
|2.605
|2.617
|3,80
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,80
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,37
|