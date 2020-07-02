***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:19
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FCV FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853975
BIST
11:46116.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.285,51
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
11:466,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:467,7502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
11:46390,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,44
|Açılış
|: 390,39
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,60
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|77.447.583
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.915.991
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.466.430
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|52.600.716
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.587.466
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|ULAS
|5,19
|1.930.609
|% -4,24
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,40
|558.538.261
|% 1,20
|
|KRDMD
|3,24
|420.385.791
|% 0,31
|
|THYAO
|12,33
|285.666.167
|% 0,24
|
|ASELS
|33,04
|284.712.758
|% 0,85
|
|SISE
|5,74
|253.501.456
|% 3,05
|
|KRDMD
|3,24
|420.385.791
|% 0,31
|
|ALBRK
|1,75
|165.075.493
|% 2,34
|
|EKGYO
|2,04
|192.887.105
|% 0,99
|
|CEMAS
|1,62
|147.942.021
|% 6,58
|
|TSKB
|1,32
|94.115.769
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5548
|8,5977
|% 0,44
|
|Frank
|7,2366
|7,2802
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|1,14
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.550
|2,80
|
|Tam
|2.604
|2.616
|2,80
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,30
|
|Çeyrek
|632
|641
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|0,60
|