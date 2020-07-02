***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.07.2020 11:20
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
FSF FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853976
BIST
11:44116.594
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 1.278,92
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.702
En Düşük
115.746
11:446,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:447,7516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
11:44390,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 390,43
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,60
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|77.361.979
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.915.991
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.466.430
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|52.545.679
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.586.269
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|ULAS
|5,18
|1.884.526
|% -4,43
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,39
|552.045.378
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,25
|416.131.866
|% 0,62
|
|ASELS
|33,06
|283.299.118
|% 0,92
|
|THYAO
|12,33
|279.831.190
|% 0,24
|
|SISE
|5,73
|252.741.606
|% 2,87
|
|KRDMD
|3,25
|416.131.866
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,05
|190.096.268
|% 1,49
|
|CEMAS
|1,62
|146.335.224
|% 6,58
|
|ALBRK
|1,74
|150.132.388
|% 1,75
|
|TSKB
|1,31
|93.912.115
|% 2,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5541
|8,5970
|% 0,43
|
|Frank
|7,2367
|7,2803
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|1,02
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.550
|3,30
|
|Tam
|2.604
|2.617
|3,30
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|1,60
|
|Çeyrek
|633
|641
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,35
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