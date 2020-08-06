***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2020 13:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865946
BIST
15:541.060
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -31,37
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:547,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,2139
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:548,6394
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 0,2627
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:54479,24
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 17,46
|Açılış
|: 479,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.616.474
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.496.438
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.131.734
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.181.462
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.015.020
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|11.964.717
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|1.746.600.853
|% -4,78
|
|GARAN
|6,65
|1.149.851.259
|% -1,92
|
|SISE
|5,92
|928.443.691
|% -5,13
|
|AKBNK
|4,82
|857.973.717
|% -3,98
|
|ASELS
|15,99
|826.803.388
|% -5,05
|
|EKGYO
|1,99
|1.746.600.853
|% -4,78
|
|ODAS
|2,22
|519.715.085
|% -5,13
|
|YKBNK
|2,07
|431.693.189
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,78
|724.468.230
|% -4,55
|
|AKBNK
|4,82
|857.973.717
|% -3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5059
|9,5536
|% 3,18
|
|Frank
|7,9415
|7,9893
|% 2,80
|
|Riyal
|1,9263
|1,9360
|% 2,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.055
|2.055
|16,92
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,06
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.283
|3.398
|213,80
|
|Yarım
|1.594
|1.647
|92,30
|
|Çeyrek
|799
|828
|49,90
|
|Gümüş.Ons
|28,06
|28,09
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,42
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|0,18
|