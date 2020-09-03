***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2020 13:14
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873095
BIST
15:591.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,67
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
15:597,4485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0658
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
15:598,8211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0672
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
15:59462,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,60
|Açılış
|: 462,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TKURU
|207,10
|1.476.416
|% 9,98
|
|YONGA
|34,60
|759.539
|% 9,98
|
|BALAT
|2,54
|1.181.575
|% 9,96
|
|ETILR
|3,12
|95.029
|% 9,86
|
|AKYHO
|5,69
|15.535.609
|% 9,85
|
|CASA
|28,20
|47.081
|% -6,00
|
|RALYH
|5,62
|9.221.511
|% -5,55
|
|NIBAS
|15,50
|672.771
|% -5,26
|
|SAFKR
|4,25
|12.887.164
|% -4,92
|
|QNBFB
|70,50
|24.260.929
|% -4,67
|
|TURSG
|6,03
|217.362.474
|% -2,43
|
|ODAS
|2,49
|123.983.972
|% -2,73
|
|ULUUN
|10,05
|101.846.742
|% 2,03
|
|SMART
|7,91
|100.349.626
|% 2,73
|
|BERA
|8,97
|83.336.737
|% -1,97
|
|ODAS
|2,49
|123.983.972
|% -2,73
|
|IHLGM
|1,39
|52.997.105
|% -2,80
|
|TURSG
|6,03
|217.362.474
|% -2,43
|
|SMART
|7,91
|100.349.626
|% 2,73
|
|TUCLK
|6,09
|62.809.124
|% 2,35
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4450
|7,4485
|% 0,89
|
|Euro
|8,8142
|8,8211
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,8525
|9,9019
|% 0,26
|
|Frank
|8,1418
|8,1908
|% 0,86
|
|Riyal
|1,9794
|1,9893
|% 0,87
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-10,97
|
|Altın Gr.
|463
|464
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.120
|5,00
|
|Tam
|3.059
|3.137
|5,51
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|2,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,92
|
Seans Raporu
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