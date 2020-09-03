***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2020 13:14
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873096
BIST
16:001.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:007,4486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0659
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:008,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0712
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
16:00462,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,60
|Açılış
|: 462,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:00
|DGATE
|10,78
|32.235.357
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|19.747.008
|% 10,00
|
|ADEL
|19,36
|53.479.325
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.327.879
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.800.530
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,97
|110.720.268
|% -6,81
|
|GSRAY
|3,55
|1.113.903.431
|% 2,01
|
|ASELS
|17,00
|950.060.004
|% 2,41
|
|TSPOR
|5,64
|837.264.227
|% 1,99
|
|BJKAS
|3,47
|732.333.769
|% 1,76
|
|GARAN
|6,78
|561.424.518
|% -1,02
|
|GSRAY
|3,55
|1.113.903.431
|% 2,01
|
|BJKAS
|3,47
|732.333.769
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|302.802.855
|% -2,82
|
|TSPOR
|5,64
|837.264.227
|% 1,99
|
|IHLAS
|0,84
|95.483.006
|% -4,55
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4449
|7,4486
|% 0,89
|
|Euro
|8,8163
|8,8251
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,8489
|9,8983
|% 0,23
|
|Frank
|8,1382
|8,1872
|% 0,81
|
|Riyal
|1,9793
|1,9892
|% 0,87
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-8,89
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,82
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|-0,84
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:11AKMGY
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 40.40 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 691 adet işlem
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16:10BAKAB
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 994, 428 adet işlem
-
16:09BAKAB
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 10.56 lira fiyatla işlem gören hissede 988, 523 adet işlem
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 47 kaybederek (% -0.65 ) 990
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, ARTI, MMCAS, BALAT, ETILR, TKURU, FRIGO, YONGA, DURDO