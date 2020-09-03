***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2020 13:15
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873098
BIST
15:401.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,70
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.078
15:407,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0660
|Açılış
|: 7,4640
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
15:408,8206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0667
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
15:40463,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,30
|Açılış
|: 463,51
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler15:38
|DGATE
|10,78
|31.915.223
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.246.417
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.327.021
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,25
|19.599.216
|% 9,98
|
|TKURU
|207,10
|1.474.345
|% 9,98
|
|KENT
|458,50
|1.751.470
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,97
|108.442.624
|% -6,81
|
|GSRAY
|3,62
|957.892.337
|% 4,02
|
|ASELS
|16,98
|892.446.846
|% 2,29
|
|TSPOR
|5,76
|765.173.976
|% 4,16
|
|BJKAS
|3,55
|652.123.605
|% 4,11
|
|GARAN
|6,77
|518.540.227
|% -1,17
|
|GSRAY
|3,62
|957.892.337
|% 4,02
|
|BJKAS
|3,55
|652.123.605
|% 4,11
|
|EKGYO
|1,72
|275.112.571
|% -2,82
|
|TSPOR
|5,76
|765.173.976
|% 4,16
|
|IHLAS
|0,85
|91.171.333
|% -3,41
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4453
|7,4484
|% 0,89
|
|Euro
|8,8114
|8,8185
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,8658
|9,9152
|% 0,40
|
|Frank
|8,1460
|8,1950
|% 0,91
|
|Riyal
|1,9802
|1,9901
|% 0,91
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,52
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,47
|
|Cumhuriyet
|3.068
|3.115
|0,00
|
|Tam
|3.059
|3.137
|5,51
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|2,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,45
|43,45
|-0,98
|
Seans Raporu
15:38
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