***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2020 13:15
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873099
BIST
15:451.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,31
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
15:457,4484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0657
|Açılış
|: 7,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
15:458,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0693
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
15:45463,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,03
|Açılış
|: 463,25
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler15:43
|DGATE
|10,78
|32.146.487
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.327.836
|% 10,00
|
|TKURU
|207,10
|1.474.345
|% 9,98
|
|YONGA
|34,60
|759.539
|% 9,98
|
|BALAT
|2,54
|1.181.575
|% 9,96
|
|RALYH
|5,57
|8.850.071
|% -6,39
|
|RODRG
|2,90
|637.359
|% -6,15
|
|CASA
|28,20
|47.081
|% -6,00
|
|AKMGY
|39,76
|8.023.045
|% -5,92
|
|SAFKR
|4,22
|12.448.180
|% -5,59
|
|EKGYO
|1,73
|282.584.595
|% -2,26
|
|TURSG
|6,03
|201.126.316
|% -2,43
|
|OZBAL
|6,32
|152.891.342
|% -4,10
|
|ODAS
|2,50
|111.489.692
|% -2,34
|
|ULUUN
|9,98
|98.219.724
|% 1,32
|
|EKGYO
|1,73
|282.584.595
|% -2,26
|
|ODAS
|2,50
|111.489.692
|% -2,34
|
|CEMAS
|1,48
|60.657.512
|% -1,99
|
|IHYAY
|1,16
|42.383.319
|% -3,33
|
|IHLGM
|1,39
|50.427.094
|% -2,80
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4439
|7,4485
|% 0,89
|
|Euro
|8,8082
|8,8204
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,8607
|9,9101
|% 0,35
|
|Frank
|8,1441
|8,1932
|% 0,89
|
|Riyal
|1,9803
|1,9902
|% 0,92
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-10,97
|
|Altın Gr.
|463
|464
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.120
|5,00
|
|Tam
|3.059
|3.137
|5,51
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|2,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,92
|