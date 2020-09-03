***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2020 13:16
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873101
BIST
15:591.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,67
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
15:597,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0672
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
15:598,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0698
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
15:59462,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,60
|Açılış
|: 462,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler15:59
|AKYHO
|5,69
|15.535.609
|% 9,85
|
|FADE
|5,70
|9.929.697
|% 9,83
|
|SEYKM
|10,81
|43.488.403
|% 7,24
|
|PEKGY
|13,83
|66.008.967
|% 7,21
|
|SUMAS
|17,75
|90.000
|% 4,47
|
|CASA
|28,20
|47.081
|% -6,00
|
|RALYH
|5,62
|9.221.511
|% -5,55
|
|SAFKR
|4,25
|12.887.164
|% -4,92
|
|QNBFB
|70,50
|24.260.929
|% -4,67
|
|QNBFL
|132,80
|11.775.251
|% -3,77
|
|TURSG
|6,03
|217.362.474
|% -2,43
|
|SMART
|7,91
|100.349.626
|% 2,73
|
|BERA
|8,97
|83.336.737
|% -1,97
|
|PEKGY
|13,83
|66.008.967
|% 7,21
|
|KFEIN
|16,15
|64.908.874
|% 0,31
|
|IHLGM
|1,39
|52.997.105
|% -2,80
|
|TURSG
|6,03
|217.362.474
|% -2,43
|
|SMART
|7,91
|100.349.626
|% 2,73
|
|BERA
|8,97
|83.336.737
|% -1,97
|
|OYAKC
|7,59
|48.328.389
|% -1,30
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4449
|7,4499
|% 0,91
|
|Euro
|8,8169
|8,8237
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,8525
|9,9019
|% 0,26
|
|Frank
|8,1418
|8,1908
|% 0,86
|
|Riyal
|1,9794
|1,9893
|% 0,87
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-9,73
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,82
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,54
|43,54
|-0,89
|
Seans Raporu
15:59
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