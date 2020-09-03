***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.09.2020 13:15
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873100
BIST
15:201.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,25
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.078
15:207,4477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0650
|Açılış
|: 7,4560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4482
En Düşük
7,3591
15:208,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0700
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8239
En Düşük
8,7171
15:20462,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,19
|Açılış
|: 462,41
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler15:18
|DGATE
|10,78
|30.629.126
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.313.465
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.226.507
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,25
|19.511.128
|% 9,98
|
|TKURU
|207,10
|1.474.345
|% 9,98
|
|KENT
|458,50
|1.740.008
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,96
|105.786.454
|% -7,04
|
|ASELS
|17,00
|871.233.366
|% 2,41
|
|GSRAY
|3,32
|701.134.084
|% -4,60
|
|TSPOR
|5,21
|634.151.152
|% -5,79
|
|BJKAS
|3,25
|536.209.125
|% -4,69
|
|GARAN
|6,80
|501.091.905
|% -0,73
|
|GSRAY
|3,32
|701.134.084
|% -4,60
|
|BJKAS
|3,25
|536.209.125
|% -4,69
|
|EKGYO
|1,74
|253.102.021
|% -1,69
|
|TSPOR
|5,21
|634.151.152
|% -5,79
|
|KRDMD
|2,90
|291.816.899
|% -1,36
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4436
|7,4460
|% 0,86
|
|Euro
|8,8092
|8,8148
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,8318
|9,8811
|% 0,05
|
|Frank
|8,1247
|8,1736
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9784
|1,9883
|% 0,82
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-8,05
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|7,00
|
|Tam
|3.053
|3.131
|-0,82
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-0,40
|
|Çeyrek
|740
|757
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,46
|43,46
|-0,97
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:32ULAS
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 121 adet işlem
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15:30OZBAL
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 6.36 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 014, 633 adet işlem
-
15:29AKMGY
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 40.42 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 694 adet işlem
-
15:28XU100
Endeks 1, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 7, 581.00 milyon TL de
-
15:27TUKAS
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 10.16 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 296, 863 adet işlem