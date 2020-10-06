***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 09:35
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878419
BIST
10:511.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
10:517,7596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7677
En Düşük
7,7419
10:519,1373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1686
En Düşük
9,1224
10:51476,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,29
|Açılış
|: 476,46
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler10:51
|YAPRK
|85,80
|1.432.688
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|43.814.772
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|319.224
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,70
|1.857.678
|% -7,88
|
|GARAN
|7,26
|758.567.477
|% 1,11
|
|SISE
|6,96
|474.537.986
|% -0,85
|
|TURSG
|6,15
|148.483.915
|% 1,15
|
|ASELS
|18,69
|147.267.957
|% -0,05
|
|GUBRF
|37,38
|144.754.848
|% 6,68
|
|GARAN
|7,26
|758.567.477
|% 1,11
|
|SISE
|6,96
|474.537.986
|% -0,85
|
|BSOKE
|2,13
|108.419.944
|% 0,95
|
|ODAS
|3,04
|122.876.063
|% 0,66
|
|KRDMD
|3,50
|122.345.679
|% 0,00
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7572
|7,7596
|% -0,06
|
|Euro
|9,1318
|9,1373
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0449
|10,0953
|% -0,05
|
|Frank
|8,4466
|8,4975
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0625
|2,0729
|% -0,06
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,57
|
|Altın Gr.
|476
|477
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,39
|41,39
|0,10
|
Seans Raporu
10:51
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