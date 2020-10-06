***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 09:39
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon katılma belgesi ihraç olmadığından dosya yüklenmemiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878421
BIST
10:591.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,18
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.167
En Düşük
1.163
10:597,7600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7677
En Düşük
7,7419
10:599,1412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1686
En Düşük
9,1224
10:59476,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,59
|Açılış
|: 476,16
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
477,95
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler10:59
|YAPRK
|85,80
|1.473.100
|% 10,00
|
|DYOBY
|10,91
|43.974.625
|% 9,98
|
|UZERB
|37,90
|11.976
|% 9,98
|
|EMNIS
|58,40
|463.871
|% 9,98
|
|TACTR
|16,88
|933.025
|% 9,97
|
|MERIT
|87,30
|306.947
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|158.376
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|320.582
|% -9,99
|
|MRSHL
|389,20
|855.851
|% -9,99
|
|RODRG
|9,69
|1.955.731
|% -7,98
|
|GARAN
|7,28
|797.578.729
|% 1,39
|
|SISE
|6,97
|490.818.375
|% -0,71
|
|ASELS
|18,76
|166.720.027
|% 0,32
|
|GUBRF
|37,20
|163.551.638
|% 6,16
|
|ODAS
|3,08
|160.552.469
|% 1,99
|
|GARAN
|7,28
|797.578.729
|% 1,39
|
|SISE
|6,97
|490.818.375
|% -0,71
|
|ODAS
|3,08
|160.552.469
|% 1,99
|
|BSOKE
|2,14
|111.715.743
|% 1,42
|
|KRDMD
|3,50
|125.696.395
|% 0,00
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7575
|7,7600
|% -0,06
|
|Euro
|9,1323
|9,1412
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0449
|10,0953
|% -0,05
|
|Frank
|8,4451
|8,4959
|% -0,07
|
|Riyal
|2,0626
|2,0730
|% -0,05
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,23
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|0,05
|