***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 11:34
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885664
BIST
13:091.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:098,4815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,5020
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4892
En Düşük
8,4096
13:099,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0984
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9299
En Düşük
9,7754
13:09518,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,73
|Açılış
|: 518,11
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:08
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.225.596
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|998.254
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SISE
|6,40
|719.616.871
|% 0,63
|
|PETKM
|4,24
|682.658.362
|% 3,41
|
|TSKB
|2,37
|577.853.210
|% -7,06
|
|KRDMD
|3,31
|499.122.682
|% -2,93
|
|GARAN
|6,66
|426.958.780
|% 0,76
|
|TSKB
|2,37
|577.853.210
|% -7,06
|
|PETKM
|4,24
|682.658.362
|% 3,41
|
|KRDMD
|3,31
|499.122.682
|% -2,93
|
|DOHOL
|2,47
|333.169.760
|% 1,23
|
|ODAS
|3,25
|385.082.612
|% 1,88
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4773
|8,4807
|% 0,48
|
|Euro
|9,9156
|9,9216
|% 1,00
|
|Sterlin
|10,9877
|11,0428
|% 1,09
|
|Frank
|9,2303
|9,2859
|% 0,96
|
|Riyal
|2,2558
|2,2671
|% 0,53
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,76
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|32,00
|
|Tam
|3.417
|3.502
|35,12
|
|Yarım
|1.652
|1.694
|16,99
|
|Çeyrek
|828
|847
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,08
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|1,23
|