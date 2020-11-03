***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 11:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885668
BIST
13:001.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:008,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,4980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4892
En Düşük
8,4096
13:009,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1051
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9299
En Düşük
9,7754
13:00518,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,79
|Açılış
|: 518,17
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:00
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.091.925
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SISE
|6,40
|710.230.533
|% 0,63
|
|PETKM
|4,23
|677.219.618
|% 3,17
|
|TSKB
|2,37
|562.919.579
|% -7,06
|
|KRDMD
|3,31
|497.139.553
|% -2,93
|
|GARAN
|6,66
|420.731.258
|% 0,76
|
|TSKB
|2,37
|562.919.579
|% -7,06
|
|PETKM
|4,23
|677.219.618
|% 3,17
|
|KRDMD
|3,31
|497.139.553
|% -2,93
|
|DOHOL
|2,47
|332.427.853
|% 1,23
|
|ODAS
|3,26
|381.705.107
|% 2,19
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4834
|8,4867
|% 0,55
|
|Euro
|9,9224
|9,9284
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,9907
|11,0458
|% 1,12
|
|Frank
|9,2270
|9,2826
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2552
|2,2665
|% 0,51
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,76
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|32,00
|
|Tam
|3.417
|3.502
|35,12
|
|Yarım
|1.652
|1.694
|16,99
|
|Çeyrek
|828
|847
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,08
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|1,23
|