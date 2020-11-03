***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 12:13
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885673
BIST
14:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,51
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.124
14:058,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0607
|Açılış
|: 8,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
14:059,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1271
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9504
En Düşük
9,7754
14:05518,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,14
|Açılış
|: 518,52
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,73
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:03
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ETYAT
|5,74
|4.389.843
|% 9,96
|
|ISGSY
|16,02
|52.552.404
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.090.132
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|2.604.207
|% -9,99
|
|MMCAS
|5,24
|508.242
|% -9,97
|
|ODAS
|3,19
|431.022.874
|% 0,00
|
|PGSUS
|41,58
|266.163.842
|% -4,28
|
|EKGYO
|1,71
|229.489.287
|% -1,72
|
|AKSEN
|6,43
|158.555.762
|% 4,38
|
|MPARK
|17,57
|139.761.325
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,71
|229.489.287
|% -1,72
|
|ODAS
|3,19
|431.022.874
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|85.075.975
|% -4,00
|
|ALBRK
|1,57
|85.057.456
|% -2,48
|
|HLGYO
|2,33
|112.601.073
|% 1,30
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4926
|8,4983
|% 0,69
|
|Euro
|9,9381
|9,9477
|% 1,27
|
|Sterlin
|11,0034
|11,0586
|% 1,24
|
|Frank
|9,2362
|9,2919
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2580
|2,2693
|% 0,63
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|3,00
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.420
|3.505
|37,60
|
|Yarım
|1.653
|1.695
|18,19
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,09
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,06
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|1,14
|