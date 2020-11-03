***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 15:03
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885756
BIST
16:181.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,05
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:188,5338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0937
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:189,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,1740
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:18521,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 7,18
|Açılış
|: 521,60
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
521,91
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:18
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.036.865
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|70.315.284
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.149.353
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,35
|1.022.225.653
|% -0,16
|
|PETKM
|4,21
|1.012.879.925
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,19
|936.490.155
|% -6,45
|
|TSKB
|2,32
|876.120.980
|% -9,02
|
|GARAN
|6,64
|772.062.100
|% 0,45
|
|TSKB
|2,32
|876.120.980
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,19
|936.490.155
|% -6,45
|
|PETKM
|4,21
|1.012.879.925
|% 2,68
|
|DOHOL
|2,42
|449.420.109
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,71
|310.144.423
|% -1,72
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5274
|8,5338
|% 1,11
|
|Euro
|9,9894
|9,9973
|% 1,77
|
|Sterlin
|11,0571
|11,1126
|% 1,73
|
|Frank
|9,2867
|9,3427
|% 1,57
|
|Riyal
|2,2676
|2,2790
|% 1,06
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|5,06
|
|Altın Gr.
|521
|521
|6,60
|
|Cumhuriyet
|3.455
|3.507
|57,00
|
|Tam
|3.442
|3.529
|61,87
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|29,93
|
|Çeyrek
|834
|854
|14,96
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|1,15
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:34KRTEK
Yüzde 5.55 oranında artışla 6.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 014, 703 adet işlem
-
16:33ALCTL
Yüzde 5.23 oranında artışla 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 262, 059 adet işlem
-
16:31KONTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 816, 988 adet işlem
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 84 artarak (% 0.08 ) 1, 021
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, MEGAP, PKENT, EUHOL, ETYAT, VAKFN, EUKYO, KONTR, EGEEN, VANGD