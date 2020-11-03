***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 15:10
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885760
BIST
16:261.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:268,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0925
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:269,9955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1722
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:26521,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 7,61
|Açılış
|: 521,98
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
522,02
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:26
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.222.552
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.135.716
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,37
|1.035.268.064
|% 0,16
|
|PETKM
|4,22
|1.033.408.506
|% 2,93
|
|KRDMD
|3,22
|976.113.055
|% -5,57
|
|TSKB
|2,31
|878.039.898
|% -9,41
|
|GARAN
|6,66
|782.935.320
|% 0,76
|
|TSKB
|2,31
|878.039.898
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,22
|976.113.055
|% -5,57
|
|PETKM
|4,22
|1.033.408.506
|% 2,93
|
|DOHOL
|2,42
|453.425.152
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,71
|310.308.471
|% -1,72
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5292
|8,5326
|% 1,10
|
|Euro
|9,9902
|9,9955
|% 1,75
|
|Sterlin
|11,0610
|11,1165
|% 1,77
|
|Frank
|9,2878
|9,3437
|% 1,58
|
|Riyal
|2,2682
|2,2796
|% 1,09
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|11,94
|
|Altın Gr.
|522
|522
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.512
|62,00
|
|Tam
|3.445
|3.530
|63,02
|
|Yarım
|1.665
|1.708
|30,48
|
|Çeyrek
|835
|854
|15,24
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,12
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|1,01
|
Seans Raporu
16:26
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16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 17 artarak (% 0.17 ) 1, 248
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16:40XU100
Endeks 1, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 15, 440.00 milyon TL de
-
16:40EMKEL
Yüzde 6.27 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 290, 049 adet işlem
-
16:39EUHOL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 800, 493 adet işlem
-
16:38GRNYO
Yüzde 5.08 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 949, 326 adet işlem