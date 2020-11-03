***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2020 15:14
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885764
BIST
16:321.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:328,5338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0937
|Açılış
|: 8,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:329,9924
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1691
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:32523,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 8,63
|Açılış
|: 523,00
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
523,09
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:32
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.352.644
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.300.482
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,36
|1.038.381.965
|% 0,00
|
|PETKM
|4,22
|1.033.937.392
|% 2,93
|
|KRDMD
|3,23
|997.508.594
|% -5,28
|
|TSKB
|2,32
|884.814.759
|% -9,02
|
|GARAN
|6,65
|790.514.625
|% 0,61
|
|TSKB
|2,32
|884.814.759
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,23
|997.508.594
|% -5,28
|
|PETKM
|4,22
|1.033.937.392
|% 2,93
|
|DOHOL
|2,43
|453.904.640
|% -0,41
|
|EKGYO
|1,71
|311.567.536
|% -1,72
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5303
|8,5338
|% 1,11
|
|Euro
|9,9874
|9,9924
|% 1,72
|
|Sterlin
|11,0589
|11,1144
|% 1,75
|
|Frank
|9,2916
|9,3476
|% 1,63
|
|Riyal
|2,2680
|2,2794
|% 1,08
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,68
|
|Altın Gr.
|521
|522
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.512
|62,00
|
|Tam
|3.443
|3.529
|61,87
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|29,93
|
|Çeyrek
|835
|854
|14,96
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 8 artarak (% 0.08 ) 1, 021
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, VANGD, EUHOL, MEGAP, EUYO, ETYAT, KONTR, ATSYH, EUKYO, BALAT
-
16:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KERVN, IZMDC, SERVE, ISGSY, PRZMA, YAPRK, UZERB, BURVA, ARTI, ALMAD
-
16:45
EUKYO, RHEAG, SRVGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
ISGSY, EKIZ, TSKB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında