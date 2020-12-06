***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2020 17:47
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891579
BIST
18:051.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
18:057,8148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0430
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
18:059,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0305
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
18:05461,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,85
|Açılış
|: 461,20
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|11,22
|4.990.828
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.357.912
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|607.636.884
|% 9,99
|
|EGPRO
|30,66
|46.026.606
|% 9,97
|
|ERBOS
|35,56
|44.197.285
|% 9,96
|
|RODRG
|12,60
|2.139.879
|% -10,00
|
|EUKYO
|4,33
|10.479.207
|% -9,98
|
|TKNSA
|14,52
|826.816.673
|% -9,98
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|UFUK
|14,66
|1.201.463
|% -9,95
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|TUPRS
|93,60
|1.531.143.043
|% 1,41
|
|SELEC
|15,01
|1.335.177.606
|% -9,96
|
|PETKM
|4,64
|4.850.493.876
|% 8,92
|
|TSKB
|1,93
|1.870.491.895
|% -6,31
|
|DOHOL
|2,86
|2.015.382.176
|% 7,92
|
|ZOREN
|2,71
|978.345.371
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,13
|607.292.965
|% -1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8112
|7,8148
|% 0,55
|
|Euro
|9,4717
|9,4774
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,4504
|10,5028
|% 0,25
|
|Frank
|8,7270
|8,7795
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0751
|2,0856
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-5,80
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|8,60
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|4,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,04
|
|B. Petrol
|49,01
|49,01
|0,30
|