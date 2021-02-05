***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 12:36
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907739
BIST
15:231.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,40
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:237,0687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0671
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0655
15:238,4803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0702
|Açılış
|: 8,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
15:23409,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,69
|Açılış
|: 409,94
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,50
BIST En Aktif Hisseler15:21
|RODRG
|21,12
|5.519.953
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.730.131
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.057.012
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.477.701
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|CELHA
|23,50
|8.211.017
|% -5,09
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|127,20
|1.280.879.111
|% 4,69
|
|SISE
|7,73
|1.125.625.453
|% 0,26
|
|GARAN
|10,01
|832.329.021
|% 0,91
|
|THYAO
|12,36
|671.730.797
|% 1,31
|
|DOHOL
|4,11
|666.233.683
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|371.853.498
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|426.646.427
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,11
|666.233.683
|% 0,00
|
|SISE
|7,73
|1.125.625.453
|% 0,26
|
|GSDHO
|2,70
|364.152.953
|% 5,47
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0668
|7,0703
|% -0,92
|
|Euro
|8,4766
|8,4807
|% -0,82
|
|Sterlin
|9,6519
|9,7003
|% -0,79
|
|Frank
|7,7994
|7,8464
|% -0,79
|
|Riyal
|1,8798
|1,8892
|% -0,89
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|9,65
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|-31,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|-26,64
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-12,89
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,44
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,40
|59,40
|0,39
|
Seans Raporu
15:21
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15:35BSOKE
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15:33XU030
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15:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, EKGYO, DOHOL
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15:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, SISE, GARAN