BIST En Aktif Hisseler15:37
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,0636
|7,0671
|% -0,96
|Euro
|8,4747
|8,4792
|% -0,83
|Sterlin
|9,6500
|9,6984
|% -0,80
|Frank
|7,8001
|7,8470
|% -0,78
|Riyal
|1,8787
|1,8881
|% -0,95
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,10
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,78
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|Tam
|2.698
|2.766
|-26,21
|Yarım
|1.304
|1.338
|-12,68
|Çeyrek
|654
|669
|-6,34
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|0,14
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|-0,02
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,50
Seans Raporu 15:37
- 15:48XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 55 artarak (% 0.71 ) 1, 639
- 15:48DOKTA Yüzde 4.19 oranında artışla 37.84 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 369 adet işlem
- 15:42MEGAP Yüzde 4.56 oranında artışla 10.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 471, 912 adet işlem
- 15:42MEGAP Yüzde 4.56 oranında artışla 10.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 471, 912 adet işlem
- 15:41GLBMD Yüzde 6.41 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 367 adet işlem