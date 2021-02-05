***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 12:47
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907742
BIST
15:391.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:397,0661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0697
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
15:398,4801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0704
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
15:39409,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,76
|Açılış
|: 409,87
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,50
BIST En Aktif Hisseler15:37
|TGSAS
|34,54
|10.730.200
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.520.756
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.087.629
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.544.614
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,58
|8.382.838
|% -4,77
|
|KOZAL
|126,70
|1.381.589.305
|% 4,28
|
|SISE
|7,73
|1.130.422.921
|% 0,26
|
|GARAN
|10,00
|843.102.916
|% 0,81
|
|THYAO
|12,35
|697.583.675
|% 1,23
|
|DOHOL
|4,10
|676.221.577
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|373.443.649
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,50
|442.631.615
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,10
|676.221.577
|% -0,24
|
|GSDHO
|2,69
|402.785.523
|% 5,08
|
|SISE
|7,73
|1.130.422.921
|% 0,26
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0636
|7,0671
|% -0,96
|
|Euro
|8,4747
|8,4792
|% -0,83
|
|Sterlin
|9,6589
|9,7074
|% -0,71
|
|Frank
|7,8040
|7,8510
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8794
|1,8888
|% -0,91
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,60
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|-26,21
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-12,68
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,34
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,50
|59,50
|0,49
|