***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907779
BIST
16:141.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,51
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:147,0831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0527
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:148,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0571
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:14408,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,15
|Açılış
|: 408,48
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,35
BIST En Aktif Hisseler16:12
|TGSAS
|34,54
|10.730.442
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.574.443
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.265.734
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.874.868
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,60
|8.873.587
|% -4,68
|
|KOZAL
|127,00
|1.602.965.189
|% 4,53
|
|SISE
|7,74
|1.179.199.129
|% 0,39
|
|GARAN
|9,96
|884.993.651
|% 0,40
|
|TCELL
|16,95
|754.064.617
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,09
|751.184.798
|% -0,49
|
|TSKB
|1,85
|405.121.803
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|491.203.763
|% 0,40
|
|DOHOL
|4,09
|751.184.798
|% -0,49
|
|GSDHO
|2,70
|477.167.715
|% 5,47
|
|SISE
|7,74
|1.179.199.129
|% 0,39
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0760
|7,0791
|% -0,79
|
|Euro
|8,4838
|8,4890
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,6468
|9,6952
|% -0,84
|
|Frank
|7,7917
|7,8386
|% -0,89
|
|Riyal
|1,8782
|1,8876
|% -0,98
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|5,73
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.697
|2.767
|-25,20
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-12,19
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,09
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,50
|