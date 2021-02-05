***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:44
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907784
BIST
16:341.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:347,0478
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0880
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0451
16:348,4738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0767
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:34409,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,80
|Açılış
|: 409,90
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:31
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.270.074
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.958.272
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|KONTR
|72,20
|57.720.305
|% -5,25
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|130,00
|1.892.619.871
|% 7,00
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|GARAN
|9,98
|901.336.906
|% 0,60
|
|TCELL
|16,90
|820.221.823
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|407.923.935
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,74
|563.339.348
|% 7,03
|
|EKGYO
|2,50
|492.511.393
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0535
|7,0581
|% -1,09
|
|Euro
|8,4715
|8,4766
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,6583
|9,7068
|% -0,72
|
|Frank
|7,8043
|7,8513
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% -0,82
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|10,56
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.696
|2.765
|-28,02
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-13,56
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,40
|