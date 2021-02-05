***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:51
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907786
BIST
16:371.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,16
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:377,0523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0835
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0438
16:378,4820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0685
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:37409,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,88
|Açılış
|: 409,76
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:37
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.466.155
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.993.778
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|VERTU
|28,38
|29.706.993
|% -6,64
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|CELHA
|23,46
|9.173.088
|% -5,25
|
|KOZAL
|129,60
|2.049.652.963
|% 6,67
|
|SISE
|7,74
|1.186.277.282
|% 0,39
|
|GARAN
|9,97
|906.986.702
|% 0,50
|
|TCELL
|16,92
|836.330.145
|% 1,14
|
|DOHOL
|4,09
|779.534.502
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,49
|566.256.452
|% 0,40
|
|TSKB
|1,85
|408.963.594
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,73
|576.809.714
|% 6,64
|
|DOHOL
|4,09
|779.534.502
|% -0,49
|
|SISE
|7,74
|1.186.277.282
|% 0,39
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0486
|7,0523
|% -1,17
|
|Euro
|8,4740
|8,4820
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,6585
|9,7069
|% -0,72
|
|Frank
|7,8035
|7,8505
|% -0,74
|
|Riyal
|1,8790
|1,8884
|% -0,93
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|12,41
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.712
|2.753
|-32,00
|
|Tam
|2.703
|2.772
|-20,79
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|-10,06
|
|Çeyrek
|655
|670
|-5,02
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,00
|
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|0,29
|
Seans Raporu
16:37
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