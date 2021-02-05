***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:53
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907789
BIST
15:301.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,57
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:307,0653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0705
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0613
15:308,4727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0778
|Açılış
|: 8,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
15:30410,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,50
|Açılış
|: 410,13
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,50
BIST En Aktif Hisseler15:28
|TGSAS
|34,54
|10.730.166
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.520.756
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.074.588
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.508.947
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,58
|8.309.866
|% -4,77
|
|KOZAL
|126,60
|1.346.526.998
|% 4,20
|
|SISE
|7,74
|1.129.310.251
|% 0,39
|
|GARAN
|10,00
|838.808.452
|% 0,81
|
|THYAO
|12,33
|692.903.619
|% 1,07
|
|DOHOL
|4,11
|675.354.060
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|372.479.083
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,50
|435.974.901
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,11
|675.354.060
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,70
|392.322.388
|% 5,47
|
|SISE
|7,74
|1.129.310.251
|% 0,39
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0641
|7,0696
|% -0,93
|
|Euro
|8,4714
|8,4774
|% -0,85
|
|Sterlin
|9,6514
|9,6998
|% -0,79
|
|Frank
|7,8005
|7,8475
|% -0,78
|
|Riyal
|1,8790
|1,8884
|% -0,93
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,91
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|-26,21
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-12,68
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,34
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,47
|