BIST En Aktif Hisseler16:01
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,0684
|7,0727
|% -0,88
|Euro
|8,4741
|8,4804
|% -0,82
|Sterlin
|9,6485
|9,6969
|% -0,82
|Frank
|7,7964
|7,8433
|% -0,83
|Riyal
|1,8782
|1,8876
|% -0,98
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,87
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,26
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|Tam
|2.693
|2.763
|-29,61
|Yarım
|1.302
|1.337
|-14,33
|Çeyrek
|653
|668
|-7,16
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,03
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
Seans Raporu 16:01
- 16:13XU100 Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 17, 671.00 milyon TL de
- 16:13ISGSY Yüzde 8.09 oranında artışla 28.32 lira fiyatla işlem gören hissede 435, 415 adet işlem
- 16:11GEDIK Yüzde 6.29 oranında artışla 26.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 639, 093 adet işlem
- 16:10KOZAL Yüzde 4.69 oranında artışla 127.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 340, 166 adet işlem
- 16:09ARMDA Yüzde 6.53 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 934 adet işlem