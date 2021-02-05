***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 13:13
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907748
BIST
16:071.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,93
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:077,0782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0576
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:078,4859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0646
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:07408,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,19
|Açılış
|: 408,44
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,39
BIST En Aktif Hisseler16:05
|TGSAS
|34,54
|10.730.373
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.568.762
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.241.941
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.805.380
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|BUCIM
|12,34
|87.456.236
|% -4,78
|
|KOZAL
|126,60
|1.574.997.387
|% 4,20
|
|SISE
|7,75
|1.165.953.375
|% 0,52
|
|GARAN
|9,98
|871.927.899
|% 0,60
|
|DOHOL
|4,10
|734.554.437
|% -0,24
|
|THYAO
|12,34
|717.677.637
|% 1,15
|
|TSKB
|1,85
|375.427.678
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,51
|473.818.622
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,10
|734.554.437
|% -0,24
|
|GSDHO
|2,70
|460.320.429
|% 5,47
|
|SISE
|7,75
|1.165.953.375
|% 0,52
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0719
|7,0766
|% -0,83
|
|Euro
|8,4772
|8,4856
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6501
|9,6985
|% -0,80
|
|Frank
|7,7945
|7,8415
|% -0,85
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,98
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|3,87
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|-29,61
|
|Yarım
|1.302
|1.337
|-14,33
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|0,51
|