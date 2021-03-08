***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 11:31
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915822
BIST
14:161.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:167,6507
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1187
|Açılış
|: 70,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 69,3600
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:169,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1139
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0100
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:166,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 6,22
|
|Önceki Kapanış
|: 6,10
|
6,27
En Düşük
6,09
BIST En Aktif Hisseler14:16
|FADE
|11,55
|73.397.404
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.221.712
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|66.538
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,14
|1.149.667.537
|% -1,19
|
|PETKM
|6,16
|1.116.215.992
|% 2,33
|
|KOZAL
|132,70
|923.523.015
|% 2,95
|
|THYAO
|14,76
|825.980.347
|% -0,14
|
|HALKB
|5,45
|781.681.110
|% 1,11
|
|PETKM
|6,16
|1.116.215.992
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,43
|384.513.916
|% -1,22
|
|HALKB
|5,45
|781.681.110
|% 1,11
|
|GARAN
|9,14
|1.149.667.537
|% -1,19
|
|VAKBN
|4,25
|492.657.705
|% -0,23
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6473
|7,6507
|% 1,58
|
|Euro
|9,0876
|9,0939
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,5385
|10,5913
|% 1,35
|
|Frank
|8,1508
|8,1999
|% 1,15
|
|Riyal
|2,0302
|2,0403
|% 1,42
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,30
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,75
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.752
|2.823
|25,53
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|12,35
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,18
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,34
|69,34
|-0,02
|
Seans Raporu
14:16
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14:28ISDMR
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14:27VKFYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 409 adet işlem