***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 11:48
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915827
BIST
14:341.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:347,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1202
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:349,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1147
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:34415,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,45
|Açılış
|: 415,74
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:34
|FADE
|11,55
|73.464.048
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.256.951
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|67.276
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,12
|1.181.429.045
|% -1,41
|
|PETKM
|6,15
|1.133.323.632
|% 2,16
|
|KOZAL
|132,20
|937.465.672
|% 2,56
|
|THYAO
|14,77
|854.514.434
|% -0,07
|
|HALKB
|5,42
|800.513.884
|% 0,56
|
|PETKM
|6,15
|1.133.323.632
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,42
|385.969.626
|% -1,63
|
|HALKB
|5,42
|800.513.884
|% 0,56
|
|GARAN
|9,12
|1.181.429.045
|% -1,41
|
|VAKBN
|4,24
|510.685.121
|% -0,47
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6499
|7,6522
|% 1,60
|
|Euro
|9,0871
|9,0947
|% 1,28
|
|Sterlin
|10,5544
|10,6073
|% 1,50
|
|Frank
|8,1658
|8,2150
|% 1,34
|
|Riyal
|2,0332
|2,0434
|% 1,57
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,03
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,34
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.752
|2.823
|25,61
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|12,39
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,11
|