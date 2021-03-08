***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 17:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916064
BIST
17:171.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -9,25
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:177,6694
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1374
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:179,1129
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1329
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:17418,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 6,80
|Açılış
|: 418,08
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TRILC
|12,10
|131.152
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.418.869
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.837.263
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SEKFK
|11,63
|17.427.183
|% -8,21
|
|GARAN
|9,00
|1.814.129.366
|% -2,70
|
|PETKM
|6,14
|1.813.412.987
|% 1,99
|
|KRDMD
|7,24
|1.217.179.988
|% -0,82
|
|KOZAL
|131,50
|1.143.722.975
|% 2,02
|
|THYAO
|14,64
|1.119.007.330
|% -0,95
|
|PETKM
|6,14
|1.813.412.987
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,39
|657.032.630
|% -2,85
|
|GARAN
|9,00
|1.814.129.366
|% -2,70
|
|HALKB
|5,40
|961.206.740
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,24
|1.217.179.988
|% -0,82
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6654
|7,6694
|% 1,82
|
|Euro
|9,1044
|9,1129
|% 1,48
|
|Sterlin
|10,5876
|10,6407
|% 1,82
|
|Frank
|8,1861
|8,2354
|% 1,59
|
|Riyal
|2,0383
|2,0485
|% 1,82
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,33
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,50
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|40,28
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|19,49
|
|Çeyrek
|671
|686
|9,75
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,24
|