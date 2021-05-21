***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
21.05.2021 11:56
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937149
BIST
16:061.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,76
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:068,3731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:0610,2201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0415
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
16:06508,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,78
|Açılış
|: 508,51
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,76
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:06
|SONME
|38,64
|7.405.003
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.919.724
|% 9,91
|
|FENER
|34,28
|483.644.624
|% 9,59
|
|OZGYO
|1,84
|11.464.985
|% 8,24
|
|BERA
|29,08
|58.530.090
|% 7,78
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,98
|59.517.657
|% -6,97
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|727.198.938
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|637.359.480
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,20
|618.467.497
|% 2,00
|
|JANTS
|89,40
|618.140.871
|% 1,76
|
|BJKAS
|7,66
|577.476.112
|% 6,24
|
|YKBNK
|2,18
|376.280.842
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,97
|268.301.286
|% 0,51
|
|GARAN
|8,21
|727.198.938
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|637.359.480
|% 1,37
|
|BJKAS
|7,66
|577.476.112
|% 6,24
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3701
|8,3731
|% -0,09
|
|Euro
|10,2143
|10,2201
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,8551
|11,9146
|% -0,01
|
|Frank
|9,2918
|9,3478
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2268
|2,2380
|% -0,05
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|9,65
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.338
|3.424
|15,35
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,43
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,03
|
|B. Petrol
|66,21
|66,21
|1,10
|