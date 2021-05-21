***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
21.05.2021 12:02
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937151
BIST
16:191.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,16
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:198,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:1910,2176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0440
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:19508,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,39
|Açılış
|: 508,22
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:19
|SONME
|38,64
|7.406.394
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.927.306
|% 9,91
|
|FENER
|34,34
|487.200.355
|% 9,78
|
|SELGD
|4,09
|1.536.044
|% 7,92
|
|OZGYO
|1,83
|12.682.387
|% 7,65
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,58
|60.360.487
|% -8,17
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|740.281.376
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|675.699.825
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,60
|622.495.939
|% 2,40
|
|JANTS
|89,40
|621.195.608
|% 1,76
|
|BJKAS
|7,65
|579.119.485
|% 6,10
|
|YKBNK
|2,18
|376.883.998
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|268.914.453
|% 1,02
|
|GARAN
|8,21
|740.281.376
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|675.699.825
|% 1,37
|
|BJKAS
|7,65
|579.119.485
|% 6,10
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3717
|8,3741
|% -0,08
|
|Euro
|10,2105
|10,2176
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8516
|11,9110
|% -0,04
|
|Frank
|9,2855
|9,3415
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2266
|2,2377
|% -0,07
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|8,92
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.406
|20,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,05
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|1,14
|