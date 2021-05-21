***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
21.05.2021 12:15
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937156
BIST
15:061.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:068,3773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:0610,2201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0415
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:06506,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,62
|Açılış
|: 505,96
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:06
|SONME
|38,64
|7.398.511
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.877.365
|% 9,91
|
|FENER
|33,98
|453.943.543
|% 8,63
|
|HATEK
|21,04
|10.047.814
|% 8,17
|
|BERA
|28,98
|55.932.779
|% 7,41
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,24
|56.183.340
|% -6,19
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|664.697.836
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,18
|583.307.431
|% 2,00
|
|JANTS
|90,70
|577.729.900
|% 3,24
|
|BJKAS
|7,64
|555.304.977
|% 5,96
|
|TUPRS
|103,10
|533.580.739
|% 2,89
|
|YKBNK
|2,18
|370.226.075
|% -0,46
|
|GARAN
|8,21
|664.697.836
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,64
|555.304.977
|% 5,96
|
|GSRAY
|3,61
|254.969.045
|% 4,94
|
|KRDMD
|8,18
|583.307.431
|% 2,00
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3752
|8,3773
|% -0,04
|
|Euro
|10,2133
|10,2201
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,8533
|11,9127
|% -0,03
|
|Frank
|9,2896
|9,3456
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2276
|2,2388
|% -0,02
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|3,21
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.324
|3.410
|1,13
|
|Yarım
|1.607
|1.650
|0,55
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|0,98
|
Seans Raporu
15:06
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15:22XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 9, 491.00 milyon TL de
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15:22TSPOR
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15:20EUYO
Yüzde 6.21 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 355 adet işlem
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15:19BERA
Yüzde 7.49 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 939, 282 adet işlem
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15:18MERKO
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 086, 938 adet işlem