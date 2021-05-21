***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
21.05.2021 12:20
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937157
BIST
15:071.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:078,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:0710,2238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0378
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:07506,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,62
|Açılış
|: 506,46
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:05
|SONME
|38,64
|7.398.511
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.859.909
|% 9,91
|
|HATEK
|21,16
|9.215.176
|% 8,79
|
|FENER
|34,00
|452.679.645
|% 8,70
|
|BERA
|29,08
|55.754.727
|% 7,78
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,12
|56.086.120
|% -6,55
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|658.432.897
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,19
|582.399.156
|% 2,12
|
|JANTS
|90,75
|576.506.771
|% 3,30
|
|BJKAS
|7,62
|553.778.858
|% 5,69
|
|TUPRS
|103,00
|506.652.666
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,18
|369.956.224
|% -0,46
|
|GARAN
|8,20
|658.432.897
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,62
|553.778.858
|% 5,69
|
|KRDMD
|8,19
|582.399.156
|% 2,12
|
|GSRAY
|3,60
|253.704.880
|% 4,65
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3791
|8,3810
|% 0,01
|
|Euro
|10,2170
|10,2238
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,8513
|11,9107
|% -0,05
|
|Frank
|9,2874
|9,3434
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2269
|2,2380
|% -0,05
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|1,58
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.325
|3.409
|-0,58
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,28
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,00
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|1,04
|