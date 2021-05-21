***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
21.05.2021 12:23
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937159
BIST
15:111.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,62
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:118,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:1110,2273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0343
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:11506,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 506,22
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,93
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:09
|SONME
|38,64
|7.398.511
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.877.365
|% 9,91
|
|FENER
|34,00
|454.562.337
|% 8,70
|
|LUKSK
|61,25
|13.649.011
|% 7,55
|
|BERA
|28,98
|55.981.666
|% 7,41
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,20
|56.279.553
|% -6,31
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|671.134.772
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,17
|589.585.360
|% 1,87
|
|JANTS
|90,50
|578.359.526
|% 3,02
|
|BJKAS
|7,65
|555.735.995
|% 6,10
|
|TUPRS
|102,80
|547.581.441
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|370.426.205
|% -0,46
|
|GARAN
|8,20
|671.134.772
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,65
|555.735.995
|% 6,10
|
|KRDMD
|8,17
|589.585.360
|% 1,87
|
|GSRAY
|3,60
|255.653.284
|% 4,65
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3787
|8,3808
|% 0,00
|
|Euro
|10,2173
|10,2255
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,8560
|11,9155
|% -0,01
|
|Frank
|9,2888
|9,3447
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2274
|2,2386
|% -0,03
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|1,58
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.325
|3.409
|-0,58
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,28
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,00
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|1,04
|
Seans Raporu
15:09
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15:23SELGD
Yüzde 5.28 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 364, 395 adet işlem
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15:20EUYO
Yüzde 6.21 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 355 adet işlem
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15:19BERA
Yüzde 7.49 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 939, 282 adet işlem