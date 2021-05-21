***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
21.05.2021 12:28
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937163
BIST
15:171.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,48
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:178,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:1710,2241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0375
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:17506,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,82
|Açılış
|: 506,66
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,93
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:16
|SONME
|38,64
|7.401.294
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.887.618
|% 9,91
|
|FENER
|34,02
|455.328.242
|% 8,76
|
|HATEK
|20,94
|10.471.152
|% 7,66
|
|BERA
|29,02
|56.012.698
|% 7,56
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,20
|56.314.387
|% -6,31
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|671.437.900
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,17
|589.834.878
|% 1,87
|
|JANTS
|90,20
|580.793.494
|% 2,68
|
|BJKAS
|7,66
|556.985.720
|% 6,24
|
|TUPRS
|102,80
|550.729.640
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,17
|370.616.982
|% -0,91
|
|GARAN
|8,21
|671.437.900
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,66
|556.985.720
|% 6,24
|
|KRDMD
|8,17
|589.834.878
|% 1,87
|
|GSRAY
|3,61
|256.038.612
|% 4,94
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3787
|8,3806
|% 0,00
|
|Euro
|10,2194
|10,2242
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,8601
|11,9196
|% 0,03
|
|Frank
|9,2880
|9,3440
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2281
|2,2393
|% 0,00
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|3,21
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.324
|3.410
|1,13
|
|Yarım
|1.607
|1.650
|0,55
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|0,98
|