***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
21.05.2021 12:30
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937165
BIST
15:171.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,65
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:178,3806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:1710,2241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0375
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:17506,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,82
|Açılış
|: 506,66
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,93
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:15
|SONME
|38,64
|7.401.294
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.888.717
|% 9,91
|
|FENER
|34,16
|456.646.838
|% 9,21
|
|HATEK
|21,10
|10.650.365
|% 8,48
|
|BERA
|28,98
|56.030.503
|% 7,41
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,16
|56.336.774
|% -6,43
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|671.554.143
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,16
|590.693.087
|% 1,75
|
|JANTS
|90,45
|581.917.385
|% 2,96
|
|BJKAS
|7,66
|557.819.364
|% 6,24
|
|TUPRS
|102,70
|551.174.004
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,17
|370.667.253
|% -0,91
|
|GARAN
|8,21
|671.554.143
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,66
|557.819.364
|% 6,24
|
|GSRAY
|3,63
|258.100.330
|% 5,52
|
|KRDMD
|8,16
|590.693.087
|% 1,75
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3771
|8,3795
|% -0,01
|
|Euro
|10,2154
|10,2227
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,8554
|11,9148
|% -0,01
|
|Frank
|9,2866
|9,3425
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2272
|2,2383
|% -0,04
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,33
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.326
|3.412
|2,84
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|1,38
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,01
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|1,11
|
Seans Raporu
15:15
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15:29ULUUN
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15:24GSRAY
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