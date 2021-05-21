***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
21.05.2021 12:33
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937166
BIST
15:211.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
15:218,3795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
15:2110,2284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0332
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
15:21506,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,14
|Açılış
|: 506,97
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
507,35
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler15:19
|SONME
|38,64
|7.401.294
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.889.345
|% 9,91
|
|FENER
|34,16
|457.809.214
|% 9,21
|
|HATEK
|21,00
|11.008.783
|% 7,97
|
|BERA
|29,04
|56.086.599
|% 7,64
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|SAYAS
|31,14
|56.667.507
|% -6,49
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|675.209.608
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,17
|590.906.078
|% 1,87
|
|JANTS
|90,20
|583.799.750
|% 2,68
|
|BJKAS
|7,66
|559.038.669
|% 6,24
|
|TUPRS
|102,70
|553.008.023
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,18
|371.202.941
|% -0,46
|
|GARAN
|8,21
|675.209.608
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,66
|559.038.669
|% 6,24
|
|GSRAY
|3,63
|258.547.353
|% 5,52
|
|KRDMD
|8,17
|590.906.078
|% 1,87
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3789
|8,3810
|% 0,01
|
|Euro
|10,2195
|10,2267
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,8606
|11,9201
|% 0,03
|
|Frank
|9,2913
|9,3473
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2279
|2,2391
|% -0,00
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|8,33
|
|Altın Gr.
|507
|507
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.342
|3.392
|6,00
|
|Tam
|3.326
|3.412
|2,84
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|1,38
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,87
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,01
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|1,11
|