***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2021 22:57
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940326
BIST
15:081.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 15,87
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.449
En Düşük
1.433
15:088,6363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
15:0810,5093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0408
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
15:08522,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -4,26
|Açılış
|: 522,73
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ATATP
|29,04
|10.211.045
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.197.525
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.362.460
|% 9,77
|
|HUBVC
|13,80
|39.829.965
|% 7,73
|
|NATEN
|41,02
|39.353.420
|% 7,72
|
|METUR
|22,50
|23.206.620
|% -10,00
|
|YESIL
|71,25
|10.587.793
|% -7,47
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.527,00
|1.920.350
|% -6,09
|
|DERHL
|5,22
|9.913.429
|% -5,43
|
|THYAO
|14,28
|954.995.778
|% 1,71
|
|GARAN
|8,23
|929.224.303
|% 1,60
|
|KOZAL
|122,90
|461.217.815
|% 1,74
|
|ASELS
|15,44
|422.383.344
|% 2,39
|
|SISE
|8,18
|419.755.330
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,00
|328.120.056
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,25
|333.727.659
|% 1,81
|
|GARAN
|8,23
|929.224.303
|% 1,60
|
|BOBET
|4,17
|393.335.987
|% -1,42
|
|KARSN
|3,91
|279.086.871
|% 0,00
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6351
|8,6363
|% -0,35
|
|Euro
|10,5039
|10,5093
|% -0,39
|
|Sterlin
|12,1821
|12,2432
|% -0,43
|
|Frank
|9,5534
|9,6109
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,54
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-5,55
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.508
|-22,00
|
|Tam
|3.442
|3.531
|-17,23
|
|Yarım
|1.664
|1.708
|-8,33
|
|Çeyrek
|834
|854
|-4,17
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,61
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,67
|71,67
|-0,22
|