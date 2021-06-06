***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2021 22:59
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940327
BIST
10:431.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.433
10:438,6376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0292
|Açılış
|: 8,6320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6912
En Düşük
8,6303
10:4310,5144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0357
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5200
|
10,5685
En Düşük
10,5041
10:43524,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,80
|Açılış
|: 524,19
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
523,23
BIST En Aktif Hisseler10:43
|ATATP
|29,04
|8.333.086
|% 10,00
|
|BEYAZ
|10,68
|3.851.262
|% 7,44
|
|IZTAR
|21,42
|3.249.498
|% 6,14
|
|VAKKO
|14,74
|15.553.653
|% 5,97
|
|QNBFB
|47,18
|66.335
|% 5,97
|
|PKENT
|2.421,90
|1.110.570
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|ISBTR
|34.000,00
|34.000
|% -5,03
|
|METUR
|23,80
|6.208.580
|% -4,80
|
|TKURU
|209,10
|1.187.982
|% -4,30
|
|THYAO
|14,21
|413.811.216
|% 1,21
|
|GARAN
|8,19
|343.725.348
|% 1,11
|
|SISE
|8,19
|170.371.824
|% 1,49
|
|ASELS
|15,35
|122.173.201
|% 1,79
|
|TAVHL
|26,80
|121.362.922
|% 3,24
|
|GARAN
|8,19
|343.725.348
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,24
|82.871.368
|% 1,36
|
|TSKB
|1,37
|51.239.738
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|57.146.977
|% -0,51
|
|THYAO
|14,21
|413.811.216
|% 1,21
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6362
|8,6376
|% -0,34
|
|Euro
|10,5101
|10,5144
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,1918
|12,2529
|% -0,35
|
|Frank
|9,5813
|9,6390
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2997
|2,3113
|% -0,19
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-6,41
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,62
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|-0,45
|