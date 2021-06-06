***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2021 23:01
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940328
BIST
10:441.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.433
10:448,6394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0274
|Açılış
|: 8,6320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6912
En Düşük
8,6303
10:4410,5159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0342
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5200
|
10,5685
En Düşük
10,5041
10:44523,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,00
|Açılış
|: 524,19
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
523,23
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ATATP
|29,04
|8.417.447
|% 10,00
|
|BEYAZ
|10,62
|4.141.240
|% 6,84
|
|QNBFB
|47,18
|66.335
|% 5,97
|
|IZTAR
|21,34
|3.701.680
|% 5,75
|
|VAKKO
|14,69
|16.174.059
|% 5,61
|
|METUR
|22,50
|10.691.345
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.423,00
|1.180.817
|% -9,96
|
|ISBTR
|34.000,00
|34.000
|% -5,03
|
|ERBOS
|93,25
|38.597.268
|% -4,21
|
|THYAO
|14,21
|423.191.412
|% 1,21
|
|GARAN
|8,18
|351.039.018
|% 0,99
|
|SISE
|8,19
|171.540.224
|% 1,49
|
|ASELS
|15,37
|132.940.938
|% 1,92
|
|TAVHL
|26,70
|131.267.603
|% 2,85
|
|YKBNK
|2,25
|113.506.373
|% 1,81
|
|GARAN
|8,18
|351.039.018
|% 0,99
|
|TSKB
|1,38
|51.292.555
|% 0,73
|
|THYAO
|14,21
|423.191.412
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,95
|57.547.498
|% 0,00
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6376
|8,6394
|% -0,32
|
|Euro
|10,5094
|10,5159
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,1880
|12,2492
|% -0,38
|
|Frank
|9,5788
|9,6365
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2993
|2,3108
|% -0,21
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-6,24
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,59
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|-0,48
|