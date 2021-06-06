***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2021 23:05
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940330
BIST
10:501.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.443
En Düşük
1.433
10:508,6356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0312
|Açılış
|: 8,6320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6912
En Düşük
8,6272
10:5010,5126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0375
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5200
|
10,5685
En Düşük
10,5019
10:50523,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,43
|Açılış
|: 523,56
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
523,23
BIST En Aktif Hisseler10:50
|ATATP
|29,04
|8.449.943
|% 10,00
|
|BEYAZ
|10,60
|4.399.268
|% 6,64
|
|QNBFB
|47,18
|66.335
|% 5,97
|
|FRIGO
|24,54
|13.394.070
|% 5,68
|
|VAKKO
|14,69
|16.590.196
|% 5,61
|
|METUR
|22,50
|14.564.572
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.423,00
|1.197.777
|% -9,96
|
|ISBTR
|34.000,00
|34.000
|% -5,03
|
|YAYLA
|4,24
|9.711.086
|% -4,50
|
|THYAO
|14,20
|425.107.756
|% 1,14
|
|GARAN
|8,19
|360.536.876
|% 1,11
|
|SISE
|8,17
|176.640.827
|% 1,24
|
|ASELS
|15,44
|156.345.783
|% 2,39
|
|TAVHL
|26,76
|135.848.714
|% 3,08
|
|YKBNK
|2,25
|116.045.485
|% 1,81
|
|GARAN
|8,19
|360.536.876
|% 1,11
|
|TSKB
|1,38
|52.201.969
|% 0,73
|
|THYAO
|14,20
|425.107.756
|% 1,14
|
|EKGYO
|1,95
|58.082.905
|% 0,00
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6340
|8,6356
|% -0,36
|
|Euro
|10,5039
|10,5126
|% -0,36
|
|Sterlin
|12,1779
|12,2390
|% -0,46
|
|Frank
|9,5734
|9,6311
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2972
|2,3087
|% -0,30
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-6,21
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-3,43
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,61
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,49
|71,49
|-0,40
|