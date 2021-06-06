***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2021 23:07
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940331
BIST
16:011.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,57
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
16:018,6275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0393
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
16:0110,5058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0443
|Açılış
|: 10,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
16:01523,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,57
|Açılış
|: 523,42
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ATATP
|29,04
|10.371.404
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.205.395
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.721.093
|% 9,77
|
|HUBVC
|13,83
|44.019.602
|% 7,96
|
|ETYAT
|3,70
|3.101.857
|% 7,56
|
|METUR
|22,50
|23.398.613
|% -10,00
|
|YESIL
|70,20
|14.514.757
|% -8,83
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|PKENT
|2.528,00
|2.016.150
|% -6,06
|
|DESA
|12,54
|6.878.849
|% -5,14
|
|THYAO
|14,36
|1.081.318.073
|% 2,28
|
|GARAN
|8,26
|1.068.555.167
|% 1,98
|
|KOZAL
|122,70
|479.790.223
|% 1,57
|
|SISE
|8,16
|451.508.837
|% 1,12
|
|ASELS
|15,44
|442.069.216
|% 2,39
|
|EKGYO
|1,99
|343.299.916
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|347.144.687
|% 1,36
|
|GARAN
|8,26
|1.068.555.167
|% 1,98
|
|BOBET
|4,18
|404.166.569
|% -1,18
|
|THYAO
|14,36
|1.081.318.073
|% 2,28
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6261
|8,6275
|% -0,45
|
|Euro
|10,5018
|10,5058
|% -0,42
|
|Sterlin
|12,1914
|12,2525
|% -0,35
|
|Frank
|9,5557
|9,6132
|% -0,45
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,47
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-1,75
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.513
|-17,00
|
|Tam
|3.444
|3.532
|-15,76
|
|Yarım
|1.664
|1.709
|-7,62
|
|Çeyrek
|835
|854
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,73
|71,73
|-0,16
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:14HUBVC
Yüzde 7.88 oranında artışla 13.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 206, 552 adet işlem
-
16:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, THYAO, TKFEN
-
16:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 8 artarak (% 1.10 ) 1, 268
-
16:13
ATATP, CASA, OSMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:13
METUR, ORMA, DERHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında