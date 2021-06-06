***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2021 23:18
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940332
BIST
17:031.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,25
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:038,6285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0383
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:0310,5178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0323
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:03524,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,64
|Açılış
|: 524,35
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ATATP
|29,04
|10.424.460
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.220.983
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|23.844.014
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,74
|3.465.029
|% 8,72
|
|OSMEN
|26,98
|1.988.436
|% 8,35
|
|METUR
|22,50
|23.801.498
|% -10,00
|
|CMENT
|30,00
|164.038
|% -7,24
|
|DERHL
|5,18
|14.011.877
|% -6,16
|
|PKENT
|2.528,80
|2.124.850
|% -6,03
|
|DESA
|12,49
|7.304.577
|% -5,52
|
|THYAO
|14,31
|1.204.071.269
|% 1,92
|
|GARAN
|8,25
|1.177.160.114
|% 1,85
|
|KOZAL
|124,20
|615.116.622
|% 2,81
|
|KRDMD
|7,77
|499.463.157
|% 0,26
|
|SISE
|8,15
|472.328.207
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,98
|353.684.852
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,25
|376.053.152
|% 1,81
|
|GARAN
|8,25
|1.177.160.114
|% 1,85
|
|BOBET
|4,15
|413.687.422
|% -1,89
|
|THYAO
|14,31
|1.204.071.269
|% 1,92
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6268
|8,6285
|% -0,44
|
|Euro
|10,5119
|10,5178
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,1933
|12,2544
|% -0,34
|
|Frank
|9,5739
|9,6316
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2949
|2,3064
|% -0,40
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-1,61
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.450
|3.538
|-9,61
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-4,65
|
|Çeyrek
|836
|856
|-2,33
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,74
|71,74
|-0,15
|
Seans Raporu
17:03
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17:16RYGYO
Yüzde 5.69 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 777, 837 adet işlem
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17:14ESEN
Yüzde 7.54 oranında artışla 33.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 961, 935 adet işlem
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17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAL, AKBNK
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17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 92 artarak (% 0.95 ) 1, 267
-
17:13
RYGYO, RODRG, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında