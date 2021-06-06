***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2021 23:22
***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFOY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940334
BIST
11:081.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,03
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.447
En Düşük
1.433
11:088,6291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,6201
11:0810,4970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0531
|Açılış
|: 10,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4861
11:08522,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -4,08
|Açılış
|: 522,96
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
522,83
BIST En Aktif Hisseler11:07
|ATATP
|29,04
|8.682.524
|% 10,00
|
|RYSAS
|4,25
|11.103.659
|% 9,25
|
|CANTE
|8,05
|31.387.798
|% 6,76
|
|RODRG
|16,49
|1.248.544
|% 5,98
|
|QNBFB
|47,18
|66.335
|% 5,97
|
|METUR
|22,50
|15.495.645
|% -10,00
|
|MERIT
|194,40
|745.330
|% -10,00
|
|PKENT
|2.488,00
|1.262.060
|% -7,54
|
|YESIL
|73,05
|4.293.759
|% -5,13
|
|ISBTR
|34.000,00
|34.000
|% -5,03
|
|GARAN
|8,21
|544.544.614
|% 1,36
|
|THYAO
|14,22
|476.646.569
|% 1,28
|
|SISE
|8,16
|242.059.541
|% 1,12
|
|ASELS
|15,48
|218.308.465
|% 2,65
|
|YKBNK
|2,25
|175.565.705
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,25
|175.565.705
|% 1,81
|
|GARAN
|8,21
|544.544.614
|% 1,36
|
|TSKB
|1,38
|62.978.062
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,96
|78.624.627
|% 0,51
|
|BOBET
|4,39
|152.194.918
|% 3,78
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6271
|8,6283
|% -0,44
|
|Euro
|10,4918
|10,4977
|% -0,50
|
|Sterlin
|12,1627
|12,2237
|% -0,59
|
|Frank
|9,5626
|9,6202
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2954
|2,3069
|% -0,38
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-7,04
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|-6,00
|
|Tam
|3.462
|3.548
|5,47
|
|Yarım
|1.673
|1.716
|2,65
|
|Çeyrek
|839
|858
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-0,46
|